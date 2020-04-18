Facebook добавил новый лайк

Facebook добавил в группу реакций седьмой смайл, поскольку пандемия коронавируса ограничила общение людей. На следующей неделе в главном приложении и на веб-сайте появятся смайлики "забота" в виде желтого кругляша, обнимающего красное сердце, и пурпурного сердца в Messenger, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Александр Войка, менеджер по техническим коммуникациям в социальной сети, рассказал о надежде компании, что "эти реакции предоставят людям дополнительные способы оказать поддержку во время кризиса COVID-19".

Доступ к смайликам можно получить с помощью кнопки "Лайк". Таким же образом ставят значки больших пальцев, смеха, грусти, изумления, любви и гнева. Войка сказал, что смайлики можно прикрепить к "постам, комментариям, изображениям, видео или другому контенту".