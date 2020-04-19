Новые iPhone 12 не выйдут в сентябре

Аналитики не раз говорили о том, что Apple не успеет подготовить новую линейку смартфонов iPhone 12 к сентябрю.

Теперь такой же прогноз дал и один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

По прогнозам аналитиков, новые модели вряд ли смогут запустить до начала ноября. И причина, конечно, в пандемии коронавируса: зарубежные поездки сотрудников Apple ограничены, и это может помешать процессу разработки и производства смартфонов.

Напомним, осенью ожидается выход сразу четырех моделей: с 5,4" и 6,1" экранами и двойными камеры, а также два старших iPhone 12 Pro с тройными камерами со сканером Lidar и дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 дюймов.

Кроме того, в Goldman Sachs прогнозируют падение поставок смартфонов на 36% в этом квартале из-за карантинных ограничений и падения акций Apple.

"Мы не предполагаем, что в результате этого спада Apple потеряет пользователей из установленной базы. Мы просто предполагаем, что существующие пользователи будут держать устройства дольше и будут выбирать более дешевые варианты Apple, когда они покупают новое устройство", - говорится в заявлении Goldman Sachs.