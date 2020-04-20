Заказы в сети «Бактелеком» в период социальной изоляции принимаются и в онлайн-режиме

ООО "Бакинская телефонная связь" ("Бактелеком") в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий продолжает функционировать в усиленном режиме для обеспечения жителей столицы бесперебойными услугами связи.



В целях обеспечения безопасности жителей в связи с социальной изоляцией в "Бактелеком" действует рабочая группа для онлайн-приема заказов, таких, как подключение к услугам связи, изменение скорости. Заявители могут размещать заказы, не выходя из дома, отправив электронный запрос на официальную страницу "Бактелеком" в социальной сети Facebook, в раздел онлайн-чата сайта baktelecom.az, а также позвонив в единый колл-центр 155.



За период социальной изоляции посредством страницы в Facebook и разделе онлайн-чата сайта в общей сложности было получено около 8 тысяч запросов на различные темы.



За этот период при помощи колл-центра в сети "Бактелеком" было зарегистрировано и обработано около 90 тысяч обращений (звонков). Около 45 тысяч из этих обращений были связаны с изменениями скорости, подключением и восстановлением услуги интернета.



По услуге телефонии было принято более 20 тысяч обращений по вопросам новых подключений и восстановлений, повреждения кабелей и линий, а также по другим запросам на обслуживание.



Для оказания пользователям бесперебойных и оперативных услуг специалисты ООО ускорили профилактическую работу по улучшению сети. С целью увеличения емкости сети и предотвращения нагрузок были приобретены новые запчасти для оборудования DATA Core.



Кроме того, обеспечен усиленный режим работы сотрудников сетевой операционной системы (NOC) и дежурных бригад. Так, информация о возможных авариях или поврежденных линиях, а также сетях, в которых в течение дня были зарегистрированы неполадки, посредством этой системы передается в дежурные бригады и осуществляется оперативное устранение проблем.