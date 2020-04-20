Google выпустит умную "дебитовую" карту - ВИДЕО
Компания Google разрабатывает собственную дебетовую карту - физическую и ее виртуальный аналог.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.
Ее можно будет использовать как для покупок онлайн, так и для офлайн-покупок, в том числе с помощью системы бесконтактных платежей.
По словам собеседника издания, картой можно будет управлять через Google Pay, это позволит компании конкурировать с корпорацией Apple, в прошлом году выпустившей кредитную карту Apple Card.
Пользователи смогут отслеживать свои расходы, проверять свой баланс или блокировать учетную запись. В числе партнеров Google издание называет банки CITI и Stanford Federal Credit Union.
Когда именно карта будет выпущена, неизвестно, отмечает TechCrunch. В Google изданию не подтвердили, но и не опровергли информацию о ее разработке, но указали, что сотрудничают с банками. "Мы с нетерпением ждем возможности поделиться более подробной информацией в ближайшие месяцы", - добавили там.
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