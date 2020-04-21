В Интернете показали внешний вид iPhone 12

Следующий iPhone выйдет с новым дисплеем и не получит поддержки стилуса.

Об этом сообщил известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В серии постов Проссер раскрыл полученную от источников информацию о внешнем виде смартфонов серии iPhone 12. В частности, он опубликовал схему дисплея новых iPhone, согласно которой аппарат получит уменьшенный экранный вырез. "Монобровь" устройства будет иметь меньший размер за счет измененной компоновки камер и сенсоров.

По информации Проссера, iPhone 12 выйдет с разъемом Lightning, которым комплектуются все смартфоны компании, начиная с выпущенного в 2012 году iPhone 5. Таким образом, эксперт опроверг слухи о том, что новые смартфоны по аналогии с актуальными iPad Pro будут комплектоваться портом USB-C. Инсайдер также подтвердил, что девайсы серии iPhone 12 не будут иметь смарт-коннектора для крепления аксессуаров и поддержку стилуса.

Судя по ранним слухам, новый iPhone должен получить несколько функций, присущих планшетам Apple. В частности, актуальный iPad Pro имеет поддержку стилуса Apple Pencil, порт USB-C и специальный разъем Smart Connector, используемый для подключения клавиатуры и других аксессуаров.

Ранее блогер EverythingApplePro и журналист Макс Вейнбах (Max Weinbach) раскрыли дизайн iPhone образца 2020 года. По их информации, одна из моделей серии выйдет с уменьшенным вырезом TrueDepth, тонкими экранным рамками, камерой с лидаром, интерфейсом Smart Connector. Все аппараты линейки должны получить поддержку 5G.