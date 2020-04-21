Samsung признала проблемы с экраном Galaxy S20

Samsung признала наличие распространенной проблемы, связанной с работой дисплея смартфона Galaxy S20 Ultra. Компания пообещала исправить неполадку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении для издания Samsung заметила, что знает о проблеме зеленого свечения на экране гаджета. "Мы планируем предоставить исправляющее обновление как можно скорее", - заявил представитель компании. В сообщении Samsung уточняется, что проблема с экраном связана с "очень ограниченным количеством устройств". Точная дата выхода системного апдейта не сообщается.

Журналисты отметили, что Samsung также удалила одно из последних обновлений системы, которое, судя по всему, стало причиной неполадок. Издание обратило внимание на значительное, по его словам, количество жалоб, связанных с проблемой некорректной цветопередачи на дисплеях Galaxy S20 Ultra.

С проблемой появления зеленого свечения на экране актуального смартфона Samsung пользователи столкнулись в середине апреля. По их словам, дисплей аппарата начинал светиться зеленым в нескольких местах. Неполадки возникали в том случае, когда девайс работал с частотой обновления экрана 120 герц, яркостью выше 25 процентов и пониженным зарядом аккумулятора.

Ранее пользователи Galaxy S20 Ultra пожаловались на повышенный нагрев их устройств, что приводило к уменьшению срока автономной работы девайса. По мнению журналистов, часть проблем можно исправить обновлением системы, другая связана с чипом Exynos 990, который используется в смартфонах Samsung, продаваемых, в частности, на европейском и российском рынках.