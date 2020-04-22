WhatsApp отменяет ограничения на звонки

Разработчики мессенджера WhatsApp приняли решение увеличить число пользователей, которые будут одновременно принимать участие в групповых звонках, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Раньше только четыре пользователя могли общаться одновременно.

Теперь такое ограничение снято: число участников группового звонка выросло до восьми человек.

Как сообщает WABetaInfo, пока новый лимит в восемь человек работает только в бета-версии приложения. Ее можно скачать в виде установочного файла APK для устройств на платформе Android.

Добавление новых участников звонка осуществляется как раньше: нужно нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат - видео или аудио - и добавить необходимых пользователей.