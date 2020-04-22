Создатель квантового компьютера Google покинул компанию

Профессор Джон Мартинис, один из лидеров лаборатории квантового искусственного интеллекта в Google и создателей квантового компьютера Sycamore, покинул компанию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главная цель всей моей профессиональной карьеры заключается в том, чтобы создать квантовый компьютер для тех, кому он нужен. Поэтому я думаю, что мое решение покинуть компанию наиболее оптимально для всех участников", - сказал Мартинис в интервью Wired.

Мартинис стал известен в 2014 году, когда присоединился к лаборатории квантового интеллекта Google и начал работать над созданием первого "полезного" квантового компьютера, который предназначен для решения практических задач.

Летом 2017 года Мартинис и его команда объявили, что они близки к достижению так называемого "квантового превосходства", то есть к созданию такого квантового компьютера, работу которого нельзя просчитать с помощью классических вычислительных машин.

Квантовая неопределенность

О достижении этой планки специалисты Google объявили только в октябре 2019 года, когда они с помощью 53-кубитного квантового компьютера Sycamore решили "нерешаемую" задачу, которая связана с выработкой случайных чисел.

Как пишет Wired, практически сразу после этого руководство Google решило освободить Мартиниса от должности и перевести его на консультативную позицию. Из-за этого, как сказал сам ученый, между ним и Хартмутом Невеном, основателем квантового проекта Google, появились разногласия. Это заставило Мартиниса покинуть проект.

Представители Google не стали отрицать того, что Мартинис больше не работает в лаборатории квантового искусственного интеллекта, и пожелали удачи в дальнейших научных поисках. По словам самого физика, он не хочет отказываться от разработки квантовых вычислительных систем и планирует продолжить эту работу в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре или где-нибудь еще.

Google, свою очередь, тоже не планирует отказываться от своих планов в этом научном соревновании. По словам Wired, руководство Google не собирается переформатировать работу лаборатории, которую по-прежнему возглавляет Невен.