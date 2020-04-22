Google позволит отрегулировать слух "Ассистента"

Одной из наиболее раздражающих особенностью голосовых ассистентов являются случайные срабатывания - когда помощник в смартфоне или "умной" колонке реагирует на слова, к нему не обращенные. Google начала решать эту проблему, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В компании сообщили The Verge, что начинают постепенное развертывание новой функции, которая позволит отрегулировать чувствительность оборудованных Ассистентом Google устройств.

Ранее о существовании новой функции сообщил главный редактор ресурса XDA Developers Мишааль Рахман. Ему удалось активировать ее, модифицировав код приложения Google Home.

Опубликованные им в Twitter скриншоты демонстрируют функцию "Чувствительность Hey Google" со слайдером, позволяющим повышать или понижать порог срабатывания "Ассистента". О том, что такая функция будет разработана, в Google сообщили еще в сентябре прошлого года.