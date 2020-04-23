https://news.day.az/hitech/1227059.html Ракета Falcon 9 стартовала с группой спутников Starlink
Ракета Falcon 9 стартовала с группой спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink был произведен с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида).
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, компания SpaceX вела на своем сайте прямую трансляцию.
Старт ракеты-носителя состоялся в 15:30 по времени Восточного побережья США. Ожидается, что ракета выведет на орбиту группу из 60 спутников.
18 марта состоялся предыдущий запуск группы спутников Starlink.
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