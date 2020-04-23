Ракета Falcon 9 стартовала с группой спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink был произведен с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, компания SpaceX вела на своем сайте прямую трансляцию.

Старт ракеты-носителя состоялся в 15:30 по времени Восточного побережья США. Ожидается, что ракета выведет на орбиту группу из 60 спутников.

18 марта состоялся предыдущий запуск группы спутников Starlink.