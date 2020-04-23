Motorola выпустила смартфон-флагман впервые с 2016 года

Принадлежащий Lenovo американский бренд смартфонов Motorola анонсировал флагманский аппарат Motorola Edge+. Устройство использует самый производительный на сегодня мобильный процессор Qualcomm - Snapdragon 865 - и стоит в США 999 долларов. Смартфонов этой категории в ассортименте бренда не появлялось с 2016-го, когда вышел Motorola Z первого поколения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Motorola Edge+ оснащается 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой 90 Гц и сильно изогнутыми (примерно, как у Huawei Mate 30 Pro) краями. В комплекте с флагманским процессором новинке достались 12 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5, встроенный накопитель на 256 ГБ, полноценная поддержка 5G, стереодинамики и даже окончательно пропавший из флагманских устройств других производителей аналоговый аудиоразъем.

Тыловой фотомодуль новинки - тройной, при этом основной объектив использует большой 108-мегапиксельный сенсор с технологией Quad Pixel (четыре элемента работают как один для повышения светочувствительности). Он дополнен 8-мегапиксельным "телевиком" и 16-мегапиксельным сверхширокоугольником, поддерживающим также макросъемку. И основной модуль, и телеобъектив оптически стабилизированы.

Motorola Edge+ умеет снимать видео в разрешении 6K. При видеосъемке (в каких именно разрешениях, компания не сообщила) используется гибридная система стабилизации, позволяющая снимать с рук качественное видео даже при слабом освещении. Поддерживается режим "видеопортрета" - эффектного размытия фона во время съемки людей. Также камера позволяет делать 20-мегапиксельные фотографии, не прерывая видеозаписи.

Аккумулятор Motorola Edge+ весьма емкий - 5000 мА*ч и поддерживает беспроводную зарядку, а также фирменную быструю зарядку TurboCharge.