Apple выпустит iPhone SE Plus позже, чем ожидалось

В Apple планируют дополнить линейку бюджетных смартфонов моделью с большим экраном. Об этом сообщил один из самых авторитетных аналитиков - экспертов по Apple, Мин-Чи Куо из тайваньской KGI Securities, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правда, по его информации (эксперт ссылается на свои источники в цепочке поставок американской корпорации) выпустят такой аппарат не ранее второй половины 2021-го года. Он должен заинтересовать тех, кто не готов покупать флагманский iPhone, но хочет получить производительное устройство Apple с экраном диагональю более 4,7 дюйма. Ранее предполагалось, что "iPhone 9 Plus" (он же "iPhone SE Plus") будет представлен весной 2021-го. Не исключено, что Apple отложит аппарат, так как опасается, что он в условиях кризиса отберет значительную часть продаж у более продвинутых и дорогих моделей - iPhone xR, iPhone 11 и будущих iPhone 12.

Предполагается, что "iPhone SE Plus" получит полноэкранный дизайн в стиле iPhone 11, однако для биометрической аутентификации будет полагаться на дактилоскопический сенсор, а не на FaceID, как более дорогие модели. "Челка" у него все равно будет, но не такая большая, а разместятся там фронтальная камера, динамик и микрофон, пишет MacRumors.