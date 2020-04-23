"Яндекс" запустил собственный мессенджер

Яндекс представил мессенджер с автоматической расшифровкой голосовых сообщений. Сервис "Яндекс.Мессенджер" заменит другое приложение компании - мессенджер "Яндекс.Чаты".

Как передает Day.Az, об этом пишет vc.ru.

Главная особенность "Яндекс.Мессенджера" в том, что приложение может самостоятельно расшифровывать в текстовую форму все голосовые сообщения. Для этого сервис использует технологию распознавания речи SpeechKit.

Сервис можно как запускать отдельно, так и через приложение Яндекса, десктопный браузер и главную страницу поисковика. Мессенджер уже можно скачать в магазинах App Store и Google Play.