https://news.day.az/hitech/1227293.html "Яндекс" запустил собственный мессенджер - ВИДЕО
"Яндекс" запустил собственный мессенджер - ВИДЕО
Яндекс представил мессенджер с автоматической расшифровкой голосовых сообщений. Сервис "Яндекс.Мессенджер" заменит другое приложение компании - мессенджер "Яндекс.Чаты".
Как передает Day.Az, об этом пишет vc.ru.
Главная особенность "Яндекс.Мессенджера" в том, что приложение может самостоятельно расшифровывать в текстовую форму все голосовые сообщения. Для этого сервис использует технологию распознавания речи SpeechKit.
Сервис можно как запускать отдельно, так и через приложение Яндекса, десктопный браузер и главную страницу поисковика. Мессенджер уже можно скачать в магазинах App Store и Google Play.
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