Apple перейдет на производство ноутбуков с собственным процессором с 2021 года

Компания Apple планирует в следующем году начать выпуск ноутбуков с процессором собственного производства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что новые чипы для компьютеров будут созданы на базе процессора A14, разработка которого ведется специалистами компании для следующего поколения смартфонов iPhone. Производством нового пятинанометрового процессора с 12 ядрами займется тайваньская компания TSMC, которая делает "начинку" для iPhone и планшетов iPad.

Таким образом, как отметило агентство, Apple начнет постепенно отказываться от процессоров корпорации Intel, используемых компанией с 2005 года, в том числе в современных ноутбуках MacBook Pro, компьютерах iMac и профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro. Первые же модели компьютеров Apple работали на базе процессоров Motorola и IBM.

При этом Bloomberg отмечает, что в условиях карантина и работы сотрудников компаний-поставщиков на удаленном режиме переход Apple на собственные чипы может быть отложен на неопределенный срок.

Apple, которая была основана в 1976 году, также производит "умные" часы Apple Watch, музыкальные плееры iPod и другую технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $1 трлн.