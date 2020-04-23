Разработчики Zoom исправили в новой версии недостатки в безопасности

Разработчики Zoom - приложения для видеоконференций, онлайн-встреч и чата, набравшего огромную популярность на фоне пандемии коронавирусной инфекции и перехода на удаленку - выпустили крупное обновление. В нем исправлены главные недостатки, связанные со слабой защитой данных и пробелами в политике конфиденциальности, за которые критиковали сервис, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ситуация с переходом на дистанционный режим работы и учебы дала Zoom массивный прирост пользовательской базы. Как рассказал на этой неделе глава компании Эрик Юань, 21 апреля приложением пользовались свыше 300 миллионов человек - на 50% больше, чем еще в начале месяца. А в декабре дневная аудитория Zoom не превышала 10 миллионов человек.

Вместе с этим большая востребованность Zoom вскрыла и его недостатки: сервис критиковали за отсутствие сквозного шифрования, передачу данных Facebook и недостаточную защиту приватности. Кроме того, в Zoom участился наплыв интернет-троллей, которые вторгаются в разговор, ругаются матом и транслируют порно. В атаке провокаторов (этот феномен назвали зумбомбингом - от англ. zoombombing) виноваты выставляемые по умолчанию настройки приложения, которые делают любую видеовстречу общедоступной по ссылке.

В начале апреля гендиректор Zoom извинился за пробелы в безопасности и заявил, что компания приостанавливает ввод новых функций на 90 дней, и вместо этого сконцентрируется на устранении уязвимостей.

Результатом стала версия Zoom 5.0, которую выпустят на этой неделе. В ней появится новая панель, на которой собраны все основные функции безопасности. В частности, чтобы защититься от непрошенных гостей, пользователи смогут одной кнопкой переводить звонки в закрытый режим, удалять участников и ограничивать общий доступ к экрану и чату.

Пароли для видеовстреч теперь выставляются по умолчанию, а системные администраторы могут установить сложность кодовой фразы для бизнес-пользователей. Помимо этого, Zoom перешел на более надежный алгоритм шифрования - 256-битный AES в режиме GCM.