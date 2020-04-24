Стало известно, когда выйдут новые AirPods

Новые беспроводные наушники Apple AirPods выйдут в начале 2021 года, а модель AirPods Pro с системой шумоподавления получит обновление не ранее 2022-го. Такое мнение высказал авторитетный аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, который редко ошибается в своих прогнозах, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Осведомитель опроверг данные блогера Джона Проссера, а также издания DigiTimes о релизе новых AirPods позднее в этом году. По словам Куо, источники в цепочке поставок его коллег спутали предстоящий запуск Beats с новыми наушниками под брендом Apple.

По информации аналитика, серийное производство AirPods 3-го поколения начнется в первой половине 2021 года, AirPods Pro 2-го - в IV-м квартале 2021-го либо I-м квартале 2022-го. Внешне оба наушника почти никак не изменятся - оптимизация коснется только электроники внутри.

О том, что Apple готовится к производству "облегченной" версии наушников - AirPods Pro Lite - тайваньские СМИ сообщили в феврале. Предположительно, компания отнимет у них функцию активного шумоподавления, положившись только на пассивную изоляцию.

Помимо этого, в Apple готовят большие накладные наушники в стиле Beats, но с функциями AirPods. Например, устройство сможет автоматически остановить воспроизведение, если пользователь снимет его с головы. Стороны будут полностью симметричными - система сама решит, под какое ухо подстроить звучание.