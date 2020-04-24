Motorola презентовала смартфоны Edge и Edge+

Компания Motorola представила новые смартфоны Edge и Edge+. Об этом сообщает Gsmarena, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Обе новинки оснастили 6,7-дюймовымы AMOLED дисплеями с закругленными боковыми гранями. Устройства поддерживают частоту обновления изображения 90 Гц.

Версия Edge+ также поддерживает HDR10+. Она получила процессор Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. На смартфоне установлена батарея на 5000 мАч. Он поддерживает быструю и двустороннюю беспроводную зарядку Qi.