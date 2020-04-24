"Текстовый вирус" с итальянским флагом вызывает сбои iPhone

Смартфоны, планшеты, компьютеры и даже смарт-часы Apple по всему миру начал поражать очередной "текстовый вирус" - последовательность символов, которая вызывает сбой устройства. Такая "эпидемия", распространению которой способствуют пользователи с пониженной социальной ответственностью и своеобразным чувством юмора, случается уже не в первый раз, и "вакцины" для нее Apple пока не выпустила, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

К сбою в i-устройствах приводит строка, составленная из символов арабо-персидской письменности языка синдхи (на нем говорят в некоторых регионах Пакистана и Индии) и итальянского флага. Об этом пишет издание 9to5mac. Когда iPhone, iPad, Mac или Apple Watch получают сообщение с этой строкой, устройство может зависнуть, перестав полностью реагировать на ввод, или перезагрузиться с сообщением о критической ошибке.

В настоящее время "вредоносная" последовательность символов, исходно размещенная в одной из групп в Telegram, распространяется как настоящий вирус в Twitter и на интернет-форумах. При этом сбой она может вызвать не только при пересылке через iMessage или SMS, но и в других приложениях. Решается проблема перезагрузкой устройства.

Защиты от таких сообщений нет по сути никакой - "текстовый вирус" срабатывает сразу при получении уведомления, без открытия сообщения в приложении. Если вы не боитесь пропустить важные сообщения, можно просто полностью отключить уведомления. Ошибка уже исправлена в бета-версии iOS 13.4.5, но финальная версия операционки пока беззащитна.