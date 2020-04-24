Названы самые надежные автомобили

Автоспециалисты провели исследование, в ходе которого назвали автомобили, продающиеся в Европе, которые почти не требуют ремонта. В лидерах - Mercedes-Benz GLC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Эксперты немецкой организации TUV составили рейтинг автомобилей, представленных на рынке в Европе, которые практически не ломаются. Специалисты опирались на данные о частоте посещений сервисных центров машинами в последние три года, говорится на сайте организации.

Было протестировано и исследовано более двухсот автомобилей

Так, самым надежным был признан кроссовер Mercedes-Benz GLC.

Также в десятку практически не требующих ремонта авто вошли пять "собратьев" этой немецкой марки: A-Class, B-Class, C-Class, E-Class Coupe и SLC/SLK.

Помимо Mercedes к надежным автоэксперты отнесли Audi A1, Audi Q5 и Audi Q3, Porsche 911 и Mazda CX-3.