Facebook запускает приложение для групповых видеозвонков

Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте компании.

С использованием Rooms пользователи смогут создавать не имеющие лимита по времени видеоконференции на 50 человек, говорится в сообщении. Отмечается, что создавать такие конференции можно будет через Facebook или Messenger. Кроме того, такую функцию планируется внедрить в Instagram, WhatsApp и Portal.

Причиной запуска нового продукта стал рост потребности пользователей в видеозвонках на фоне ограничений из-за распространения коронавируса нового типа, указано в заявлении.