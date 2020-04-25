Обновление Telegram: 400 миллионов пользователей и групповые видеозвонки

Месячная аудитория Telegram достигла 400 млн пользователей, по сравнению с 300 млн год назад. Ежедневно в мессенджере регистрируется как минимум 1,5 млн новых аккаунтов.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в официальном блоге компании.

Карантинные меры, введённые во многих странах в 2020 году, вызвали острую необходимость в удобном и безопасном приложении для видеозвонков. Рассмотрев в этом дальнейшие перспективы для своего развития, Telegram пообещала внедрить функцию групповых видеозвонков в мессенджере в течение 2020 года.