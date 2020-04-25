Facebook оштрафовали на миллиарды за утечку личных данных пользователей
Федеральный суд США оштрафовал компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за утечку личных данных пользователей. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной комиссии по торговле США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как отмечают в ведомстве, этот штраф стал вторым по размеру за всю историю Соединенных Штатов. Как сообщалось, летом минувшего года Федеральная комиссия по торговле США обвинила компанию Facebook в незаконном сборе информации о более 50 миллионах пользователей, а полученные сведения использовались для анализа политических предпочтений избирателей.
Позднее глава Facebook Марк Цукерберг признал в Конгрессе США и Европарламенте ошибку и принес извинения за утечку данных.
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