Facebook оштрафовали на миллиарды за утечку личных данных пользователей

Федеральный суд США оштрафовал компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за утечку личных данных пользователей. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной комиссии по торговле США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как отмечают в ведомстве, этот штраф стал вторым по размеру за всю историю Соединенных Штатов. Как сообщалось, летом минувшего года Федеральная комиссия по торговле США обвинила компанию Facebook в незаконном сборе информации о более 50 миллионах пользователей, а полученные сведения использовались для анализа политических предпочтений избирателей.

Позднее глава Facebook Марк Цукерберг признал в Конгрессе США и Европарламенте ошибку и принес извинения за утечку данных.