Facebook включился в гонку сервисов видеозвонков

Ряд стран Евросоюза выступил против общего от Apple и Google приложения для отслеживания распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Германии и Франции даже начали разработку своих похожих программ. Яблоком раздора стали пользовательские данные, точнее возможность их собирать и хранить. Мы уже рассказывали об особенностях разрабатываемого ИТ-гигантами приложения, во-первых, в нем не используется геолокация, основной инструмент Bluetooth - то есть связь на довольно большом расстоянии. А во-вторых, никаких персональных данных. Каждый смартфон просто сканирует пространство в поисках другого смартфона и найдя таковой обменивается некими ключами. Из таких ключей строится своеобразная карта контактов, если один из пользователей заболевает, он сообщает системе об этом, и она помечает сгенерированные его смартфоном за определенный период ключи, как потенциально опасные контакты.

Таким образом все, кто был рядом с этим человеком и собрал все ключи получат соответствующее сообщение. В принципе, страны ЕС поддерживают систему, основанную на Bluetooth, но если Apple и Google выступают за децентрализованную систему, то есть не предусматривающею единого центра хранения данных, то две крупнейшие страны Германия и Франция хотят собирать, хранить и контролировать данные европейских пользователей сами и начали разработку своих приложений. Эти программы не получили поддержки на уровне операционных систем iOS и Android, а значит они не смогут работать в фоновом режиме, то есть их нужно будет постоянно держать открытыми на смартфоне, чтобы они могли обмениваться данными с другими смартфонами, что в общем-то очень неудобно. При этом Швейцария и еще несколько стран выступают за рукопожатие Bluetooth между устройствами в качестве наилучшего подхода, чтобы выиграть время у коронавируса и при этом сохранить конфиденциальность этих самых данных.

Еще одна ИТ-тема. Facebook пытается включится в гонку сервисов видеозвонков, которые расцвели на фоне пандемии коронавируса. Социальная сеть анонсировала новый сервис для групповых звонков мессенджер Rooms. В них могут участвовать до восьми человек, ну а для сравнения в бесплатной версии сервиса Zoom количество участников ограничено одной сотней человек, а время сорока минутами. А вот уже в видеоконференции в Rooms могут участвовать до пятидесяти человек, включая тех, кто не зарегистрирован в сети. Длительность разговора в сервисе не ограничена, из дополнительных опций можно отметить возможность применять маски, блокировать вызовы и удалять пользователей.

Похоже новый сервис - это ответ запросам времени и потенциальный конкурент Zoom и Houseparty, популярность которых взлетела во время пандемии. Согласно карантинному рейтингу приложений в марте топ-скачиваний возглавил TikTok, а вот Zoom вырвался уже на шестое место. Скоро на этом рынке появится еще один игрок - групповые видеозвонки собирается запустить в ближайшее время и Telegram. Команда мессенджера завершила свой конкурс на улучшение качества звонков. Его победители и займутся разработкой, запуском и улучшением групповых видеозвонков.