Раскрыта секретная функция Word

Пользователи Twitter удивились неочевидной функции текстового редактора Word из офисного пакета Microsoft. Как им удалось выяснить, в программе предусмотрена возможность быстрого сохранения медиаконтента из документа, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Юзер @White_Bride рассказала, что выяснила, как быстро экспортировать изображения оригинального размера из документов формата .docx: "Сегодня я узнала, что .docx это не цельный файл, а чип-архив". Способ заключается в переименовании формата текстового документа в .zip - все изображения будут находиться в соответствующих папках в архиве.

Комментаторы удивились "секретному" способу и поблагодарили автора за находку. "Вот щас жизнь поделилась на до и после", - заметил один из пользователей. "О сколько вам открытий чудных...", - поиронизировал над ситуацией другой комментатор.

Некоторые пользователи дополнили совет автора, заметив, что способ работает и с файлами других программ офисного пакета Microsoft. В комментариях уточнили, что подобным образом можно экспортировать медиафайлы из документов PowerPoint, Excel и прочих приложений.