В iPhone SE 2020 не оказалось функции, которая есть даже у iPhone 6S

Одна из удобных возможностей, которой располагают все смартфоны Apple, начиная с вышедшего без малого 5 лет назад iPhone 6S, оказалась отсутствующей у новейшего компактного айфона - iPhone SE. "Недостачу" обнаружили пользователи Reddit и форумов издания MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На других iPhone можно, нажав и удерживая палец на уведомлении на экране блокировки, вывести "расширенный контент" - либо полный текст сообщения, либо контекстное меню с действиями (например, архивация или удаление письма), либо просмотреть в увеличенном размере присланное фото. На iPhone SE 2020 возможность естественным движением просмотреть "расширенный контент" отсутствует. Чтобы отобразить его, придется свайпнуть по уведомлению влево и выбрать "Смотреть".

На моделях iPhone, начиная с 6S и до XS с последней актуальной прошивкой, за функцию удобного просмотра расширенных уведомлений отвечает система 3D Touch, измеряющая силу давления на экран. После отказа Apple от 3D Touch с iPhone XR и позже в аппаратах 11-й серии используется Haptic Touch - тактильный отклик, формирующий похожие на использование 3D Touch ощущения.

У нового iPhone SE Haptic Touch работает с другими элементами интерфейса - например, при нажатии на значки приложений или ссылки в сообщениях. Однако уведомления на экране блокировки и в "Центре уведомлений" его лишены. При этом с уведомлениями, выплывающими в верхней части дисплея во время использования аппарата, Haptic Touch работает и на SE.

Пользователи нового смартфона сообщают, что в поддержке Apple им заявили: программного обновления, чтобы исправить работу Haptic Touch с уведомлениями на iPhone SE 2020, не планируется. То же самое написал в своем твиттере обозреватель TechCrunch Мэтью Панцарино: по его информации, функция работает на смартфоне именно так, как задумали в Apple. Для него это "не идеальная ситуация", отмечает журналист: он использует "расширенные действия" в уведомлениях десятки раз в день.

Ранее сообщалось, что "вскрытие" iPhone SE 2020 экспертами сайта iFixit обнаружило использование в устройстве некоторых компонентов от моделей предыдущих лет. С чем связана неполная реализация Haptic Touch в новейшем "доступном" смартфоне Apple, пока неизвестно - официально в компании ситуацию не прокомментировали.