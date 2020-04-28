Обновление Windows лишило пользователей Google Chrome

Уязвимость в Windows нарушила работу популярных браузеров и поставила под угрозу безопасность системы. Об этом сообщил исследователь проблем безопасности Project Zero компании Google Джеймс Форшоу (James Forshaw) на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт заметил, что проблема появилась в ядре Windows 10 еще в майском обновлении 2019 года. Из системы была удалена одна строка кода, из-за чего в популярных браузерах, в частности Google Chrome, перестала работать "песочница". Форшоу объяснил, что "песочница" необходима для создания безопасной среды, так как через нее проходят все процессы в программе.

"Песочница Chromium считается одной из лучших, хотя даже что-то хорошее имеет свои слабости. Изменение ее поведения не зависит от разработчиков Chromium", - заметил Форшоу, сняв таким образом ответственность за неработающие элементы браузера с его создателей. Специалист попросил Microsoft исправить работу пострадавших браузеров, к которым кроме Google Chrome он также отнес Edge и Mozilla Firefox.

Эксперт подытожил, что фактическое отключение "песочницы" может способствовать взлому операционной системы. "Я думаю, что кто-то увидел код и подумал, что он был написан по ошибке. И решил "исправить" ее", - заметил Джеймс Форшоу.