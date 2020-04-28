Twitter временно отключил один из сервисов

Из соображений безопасности социальная сеть Twitter решила приостановить сервис Twitter via SMS, сообщает Day.Az со ссылкой на службу поддержки Twitter.

По данным источника, Twitter решила временно отключить сервис Twitter via SMS, существовавший с начала запуска социальной сети и позволявший делать публикации через SMS-сообщения.

"Мы хотим помочь обеспечить безопасность вашей учетной записи. Мы сталкивались с уязвимостями в публикации через SMS, поэтому мы отключили Twitter via SMS везде за исключением некоторых стран", - сообщается на странице поддержки Twitter.

Напомним, что в сентябре прошлого года администрация социальной сети временно отключила возможность публикации посредством текстовых сообщений в связи с несколькими случаями угрозы безопасности.

Тем, кто пользовался Twitter via SMS, администрация социальной сети рекомендует перейти на web-версию Twitter или скачать мобильное приложение, чтобы воспользоваться всеми возможностями Twitter. От двухфакторной аутентификации и проверки паролей с использованием SMS социальная сеть пока не отказывается.