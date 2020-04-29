https://news.day.az/hitech/1229307.html WhatsApp запустил долгожданную функцию
WhatsApp запустил долгожданную функцию
Разработчики мессенджера WhatsApp запустили долгожданное улучшение - групповые видеочаты, в которых могут участвовать до 8 пользователей,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее одновременно в чат могли зайти только четыре человека, но после карантина в связи с пандемией коронавируса по всему миру было принято снять это ограничение.
Групповые звонки функционируют, как и прежде, - необходимо нажать кнопку вызова и пригласить 7 человек.
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