https://news.day.az/hitech/1229313.html В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается во вторник в ряде стран.
Как передает Day.Az, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее активно о неполадках сообщают в США и Японии.
По информации сервиса, большая часть пользователей (73%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 14% испытывают проблемы с приложением для iPhone и iPad, 12% - с приложением для операционной системы Android.
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