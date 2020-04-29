Оставайтесь дома вместе с Samsung и выигрывайте призы

Чтобы украсить дни карантина Samsung стартовал со специальной акцией "Оставайтесь дома вместе с Samsung". В проекте предлагается устроить свой досуг вместе с нашими знаменитостями. Таким образом, вы сможете выбрать чему бы вы хотели посвятить сегодняшний день, так, например, готовке еды, спорту или же просмотру любимых фильмов просто пройдя по ссылке на официальные страницы Samsung в Instagram и Facebook. Каждый день на страницах публикуются советы по кулинарии, уроки занятия фитнесом, даже экспертное мнение об играх и новейших программах для смартфонов. Также здесь вас ждет возможность выиграть ценные призы от мирового гиганта.

Для этого вам необходимо присоединиться к одной из команд и участвовать в челлендже. Вы сможете принять участие в розыгрыше таких призов, как Galaxy Buds+, микроволновая печь от Samsung, Galaxy Active Watch II и Serif TV.

Так исполнив песню Чингиза Мустафаева - "Tənha gəzən" вы приобретаете шанс выиграть Samsung Galaxy Buds+. Чтобы участвовать в челлендже, вам необходимо, снять на видео свое исполнение и выслать на официальные страницы Samsung в Instagram или Facebook. Победители будут объявлены из числа заранее выбранных 5 участников по средству рандомайзера, конкурс продлится до 15 мая.

А талантливый режиссер Эмиль Гулиев предлагает вам шанс выиграть уникальный телевизор - Samsung Serif. Для этого вам необходимо снять видео ролик длительностью не более 3-х минут с участием вашей семьи и рассказать о том, как вы #остаетесь дома и выслать его на официальную страничку компании в социальных сетях (Instagram или Facebook). Розыгрыш будет проводиться среди 10 участников, выбранных самим режиссером посредством случайного генератора чисел. Таким образом у вас будет возможность не только выиграть "единственный в своем роде" Serif TV, но также весело провести время с семьей.

Простая готовка еды также может подарить вам шанс выиграть подарок от Samsung. Так приготовив блюдо с использованием 4 ингредиентов (мяса, баклажанов, лука и помидоров) предложенных Суной, вы сможете выиграть микроволновую печь. Список продуктов не ограничен указанными, требуется только использовать и данные продукты в числе других ингредиентов блюда, заснять видео процесса приготовления в формате видео рецепта и выслать на страничку конкурса в Instagram или Facebook. Шеф-повар сама выберет 10 участников из числа конкурсантов из которых по средству рандомайзера будет выбран победитель.

Также специально для наших прекрасных женщин, организован челлендж с участием Улькар Халили. Так представителям прекрасной половины человечества предлагается повторить все движения указанные в ролике, снять видео и выслать на официальные страницы Samsung в Instagram или Facebook. При съемке обязательно обратите внимание, на правильное выполнение движений, а также чтобы в кадре вместе с вами попадали показатели секундомера. Если вы выполните все условия конкурса у вас будет шанс выиграть Samsung Galaxy Active Watch II

Оба конкурса для прекрасных дам длятся до 15 мая.

Если предыдущий челендж предназначался только для женщин, то конкурс представленный Фовги Эфенди, рассчитан для мужчин. Условия участия те же, необходимо правильно выполнить показанные в передаче движения и снять видео с обязательным участием себя и секундомера в кадре и выслать отснятый материал на официальную страничку Samsung в социальных сетях (Instagram или Facebook). Напомним, что победитель также получит Galaxy Active Watch II в качестве подарка, а последний день принятия видео роликов 15 Мая.

У Samsung для вас еще один сюрприз, таким образом оба наших шеф-повара предлагают участвовать в конкурсе. Во втором фуд челендже от Фархада Ашурбейли вам предлагается приготовить блюдо с обязательным использованием в числе других ингредиентов курятины, грибов и шпината. Процесс приготовления вашего блюда необходимо снять на видео в формате рецепта и выслать на официальную страничку компании (Instagram или Facebook), конкурс длится до 15 Мая.

Спешите участвовать в наших челенджах и выигрывайте подарки от Samsung, скрасьте свое пребывание в карантине. Не забывайте следить за страничками компании в социальных сетях для получения большей информации (Instagram или Facebook).