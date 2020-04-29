MiHome.az предпочитает действовать с умом!

Сеть магазинов MiHome.az уже почти два года предлагает широкий ассортимент товаров, системы "Умного дома", всевозможные услуги и сервис Xiaomi жителям столицы и регионов. В данный момент, в связи со сложившейся непростой ситуацией в мире, MiHome.az умело и гибко организовывает свою работу в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией.

В условиях социальной изоляции, MiHome.az продолжает предпринимать шаги по усовершенствованию оказываемых услуг, а также, принимая более оперативные, качественные и эффективные меры, менее чем за один месяц смог организовать следующую работу:

1. Продажи переведены в онлайн-режим.

2. Осуществляя доставку высокотехнологичных товаров, специалисты-консультанты на месте знакомят покупателя с характеристиками и функциональностью продукции, проводят инструктаж по эксплуатации, а при необходимости установку и настройку оборудования.

3. При доставке заказов, клиент по желанию может произвести оплату наличными, банковскими и такситными картами, а также онлайн-платеж через сайт www.mihome.az

4. Независимо от стоимости заказа доставка адресату осуществляется бесплатно в течение одного дня (за исключением заказов, которые поступили в вечернее время)

5. Осуществляется бесплатная доставка заказов во все регионы страны. После поступления заказа, максимум в течение 1-3 рабочих дней товар доставляется в почтовые отделения по месту жительства заказчика.

6. Осуществляя онлайн заказ, покупатель имеет возможность произвести оплату такситной картой BirKart на сайте www.mihome.az

7. Заключен договор с поставщиком сервиса "Ulduzum" для предоставления абонентам мобильного оператора Bakcell дополнительных скидок.

8. Принимая во внимание большое количество обращений, организована услуга Call Center и виртуальный АТС.

9. Сервисная служба также переведена в онлайн-режим. Сервисные работники забирают гарантийные и не гарантийные устройства из дома заказчика, и возвращают их после ремонта и устранения неисправности. Оплата за доставку не взимается.

10. Принимая во внимание потребности и возможности покупателей, внедряются временные и выборочные скидки.

MiHome.az усиленно работает над планом дальнейшего развития по оказанию высококачественных услуг населению. Наших покупателей в скором времени ждут новые, интересные товары, первоклассный и умный сервис и, конечно же, всевозможные сюрпризы.

MiHome.az действует с умом! MiHome.az работает для вас!

Наши контакты:

Тел.: 012 441 15 15

Моб: 050 291 11 25

Email: info@mihome.az

www.mihome.az