Как выглядят 60 спутников Илона Маска в полете

Фотографам из разных мира удалось запечатлеть, как новая партия из 60 спутников Илона Маска Starlink выстроилась в своеобразный "поезд".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эти спутники призваны обеспечить всех жителей планеты широкополосным интернетом - для этих целей миллиардер запустит на орбиту около 30 тысяч сателлитов. Компания сообщила, что уже к 2021 обеспечит интернет-покрытием территорию почти всей планеты.

22 апреля 2020 года тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с седьмой партией из 60 микроспутников Starlink с космодрома на мысе Канаверал. Спутники очень компактные - около 20 сантиметров в толщину, но тяжелые: каждый весит почти 227 килограммов.

Совсем скоро цепочка спутников поднимется выше, а позже и вовсе рассеется, так что наблюдать такое явление можно лишь в течение ограниченного количества времени. А для тех, кто не успел увидеть это воочию, "Газета.Ru" подготовила фоторепортаж с кадрами из разных уголков Земли.