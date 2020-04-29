"Операционную систему" от Telegram выпустят для всех

Команда разработчиков Telegram Open Network - блокчейн-проекта Павла Дурова, оказавшегося на грани краха из-за конфликта с американским финансовым регулятором - анонсировала новый продукт под названием TON OS, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На сайте разработчиков про TON OS сказано, что это "сквозная инфраструктура с открытым исходным кодом, созданная, чтобы позволить разработчикам и пользователям взаимодействовать с блокчейном TON".

По утверждению источника РБК, близкого к Telegram, TON OS - это "операционная система для блокчейн-платформы TON". При этом она не является ОС в обычном понимании (программный код, на котором работает компьютер или мобильное устройство) и будет доступна конечным пользователям в виде приложений для Android и iOS. TON OS - надстройка над стандартной ОС смартфона, делающая возможным использование на компьютере или смартфоне приложений, построенных на блокчейне TON.

До сих пор с TON OS могли работать лишь разработчики, пояснил источник издания, однако теперь у нее появится пользовательский интерфейс, а доступна она станет всем желающим. Он отметил, что в настоящее время технологии блокчейна находятся на том же этапе, на котором находились компьютеры 50 лет назад: для них не было удобных ОС и приложений, поэтому интересны они были лишь специалистам, но не широкой публике. Задача TON OS, дал понять представитель TON Labs - исправить эту ситуацию, позволив создавать на блокчейне TON самые разные приложения и сервисы.

В частности, в TON OS будет доступна платформа TON Sites - защищенных сайтов, недоступных из обычного интернета. Кроме того, в экосистему входит криптокошелек TON Surf, обеспечивающий операции с токенами Gram. Их, например, смогут зарабатывать создатели приложений для TON OS.

Судя по всему, команда Павла Дурова готовится к тому, чтобы запустить свой блокчейн несмотря на запрет властей США, наложенный на операции с токенами Gram. Их, напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США признала ценными бумагами, обвинив TON в несоблюдении норм продажи их инвесторам. До 30 апреля Telegram обещал либо запустить Gram, либо вернуть инвесторам деньги. Однако тяжба с властями США к этой дате не закончится.

Как писало днем ранее издание The Bell, один из вариантов - возврат средств только инвесторам из США и выпуск Gram для всех остальных. Этот сценарий, однако, делает получивших токенами инвесторов "соучастниками" незаконного распространения токенов/"ценных бумаг" - а проблемы с американским правосудием никому не нужны.

Возврат средств также поставит под удар перспективы развития мессенджера Telegram - сервис, аудитория которого недавно перевалила за 400 млн пользователей, никак не монетизируется. Его функционирование и разработка финансировались из личных средств основателей, а после запуска проекта TON - из денег, которые несли Дурову инвесторы. Всего TON привлекла под обещанные "грамы" 1,7 млрд долларов.