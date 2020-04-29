Samsung предупреждает о падении прибыли во втором квартале на фоне пандемии

Samsung Electronics Co Ltd сократила чистую прибыль в январе-марте и предупредила об ожидающемся снижении прибыли в текущем квартале из-за спада продаж смартфонов и телевизоров на фоне пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чистая прибыль южнокорейского конгломерата в первом квартале сократилась на 4% и составила 4,9 триллиона вон (4 миллиарда долларов).

Компания отметила, что прибыль может снизиться во втором квартале, поскольку вспышка коронавируса нанесла ущерб глобальному спросу на смартфоны и телевизоры, заставив потребителей отложить расходы. В то же время переход на удаленную работу и онлайн-обучение будет поддерживать спрос на чипы памяти.

Выручка Samsung в первом квартале выросла примерно на 5,6% в годовом выражении и составила 55,33 триллиона вон.

Выручка подразделения по производству полупроводников увеличилась на 22% в годовом выражении до 17,64 триллиона вон. Операционная прибыль подразделения сократилась на 3% до 3,99 триллиона вон.

Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций увеличило операционную прибыль на 17% в годовом выражении до 2,65 триллиона вон.

Подразделение по производству дисплеев зафиксировало консолидированную выручку в размере 6,59 триллиона вон и операционный убыток в размере 290 миллиардов вон.