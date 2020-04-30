Рассекречена цена всех версий iPhone 12

Минимальная стоимость смартфонов линейки iPhone 12 составит 649 долларов. Об этом в видео на YouTube рассказал известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), в точности описавший iPhone SE и рассекретивший дату его выхода, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проссер отметил, что Apple планирует выпустить четыре новых гаджета, и раскрыл информацию о ценах на все устройства. Так, базовый флагман iPhone 12 выйдет с 5,4-дюймовым экраном и будет стоить 649 долларов. Вторая модель - iPhone 12 Plus - получит 6,1-дюймовый дисплей и цену 749 долларов. Это немного выше, чем iPhone 11, который оценивался в 699 долларов, но ближе к цене iPhone XR, который тоже стоил 749 долларов на старте продаж.

Старшие флагманы с постфиксом Pro в названии будут стоить существенно дороже. Инсайдер заявил, что iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном оценят в 999 долларов. Топовую версию линейки, которая выйдет на рынок под названием iPhone 12 Pro Max, можно будет приобрести за сумму от 1099 долларов. Проссер обратил внимание, что Apple стремится удержать цены на старшие модели 2020 года, так как iPhone 11 Pro и 11 Pro Max также оценивались в 999 и 1099 долларов соответственно.

Он добавил, что все гаджеты серии получат OLED-дисплей, чип А14 и поддержку 5G. При этом базовые модели выйдут с двойной камерой, как у iPhone 11, тогда как модели 12 Pro и 12 Pro Max оснастят тройной камерой с датчиком LiDAR, как у iPad Pro 2020.

Ранее Проссер заявил, что все смартфоны Apple, которые выйдут осенью, не получат поддержку стилуса, обойдутся без физического порта USB-C и специального разъема Smart Connector. Однако он заметил, что аппараты линейки выйдут с уменьшенным экранным вырезом, что стало возможным благодаря измененной компоновке деталей передней панели.