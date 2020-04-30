Zoom поймали на завышении количества пользователей

СМИ уличили администрацию Zoom - приложения для видеоконференций, онлайн-встреч и чата - в завышении пользовательской базы.

Как сообщает The Verge, 22 апреля руководство сервиса отчиталось о суточной аудитории в размере 300 миллионов человек, но позднее тайком отредактировало запись в блоге, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Изначально в публикации говорилось о "более чем 300 миллионах пользователей в день" и о том, что "более 300 миллионов человек по всему миру пользуются Zoom в это непростое время". Спустя несколько дней, заметили журналисты, эти формулировки были убраны из оригинального поста. Теперь там упоминаются "300 миллионов участников встреч в Zoom за день".

Как подчеркивают авторы издания, разница между суточной аудиторией и количеством "участников встреч" очень существенна. В отличие от первых, последние могут быть подсчитаны несколько раз - например, если за день поучаствовали в пяти звонках.

Когда журналисты обратились за комментарием к Zoom, представители компании добавили к посту примечание, признав ошибку. "Мы гордимся тем, что помогаем более 300 миллионам ежедневным участникам встреч оставаться на связи во время пандемии. В публикации от 22 апреля мы непреднамеренно назвали этих участников 'пользователями' и 'людьми', - сказали в Zoom. - Когда мы осознали свою ошибку, мы скорректировали формулировку на 'участники'. Это была настоящая оплошность с нашей стороны".

Несмотря на это, ситуация с переходом на дистанционный режим работы и учебы действительно дала Zoom массивный прирост пользовательской базы. Еще в декабре дневная аудитория сервиса не превышала 10 миллионов человек.

Microsoft ранее на этой неделе сообщила, что дневная аудитория Teams за месяц увеличилась на 70% и достигла 75 миллионов человек. База Google Meet (бывший Hangouts Meet), который накануне открылся для всех, ежедневно прирастает примерно на 3 миллиона пользователей.