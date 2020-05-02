Генеральный директор Microsoft рассказал о цифровой трансформации в результате пандемии

За два месяца мы увидели результаты цифровой трансформации, для достижения которых ранее требовалось два года. Произошел помимо перехода на удаленную работу и обучение также переход к удаленным продажам, клиентским сервисам, поддержке критической облачной инфраструктуры и обеспечению информационной безопасности, сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.

"Мы ежедневно работаем с клиентами, чтобы помочь им адаптироваться и развивать бизнес в условиях удаленной работы", - отметил он.

По его словам, в апреле ежедневно более 200 миллионов человек участвовали в онлайн-встречах в Microsoft Teams, они тратили на переговоры более чем 4,1 миллиарда минут. Кроме того, теперь у Teams более 75 миллионов активных пользователей каждый день, и две трети из них делились файлами или совместно работали над ними в данной программе.

"По всему миру более 183 000 образовательных учреждений используют Teams. В сфере бизнеса 20 организаций с более чем 100 000 сотрудниками используют Teams. Кроме того, на прошлой неделе Accenture стала первой организацией, преодолевшей отметку в полмиллиона пользователей Teams. Мы считаем, что привычки, которые мы видим в Teams, сохранятся надолго после завершения кризиса. Данные из Китая и Южной Кореи показывают, что многие компании продолжают использовать Microsoft Teams даже после возвращения в офис", - отметил Сатья Наделла.

Он поделился двумя типами важных числовых данных - ежедневное количество участников онлайн-встреч и ежедневное количество активных пользователей:

"Ежедневное количество участников онлайн-встреч - это суммарное количество людей, присоединившихся к встрече в течение дня, если один человек участвует в пяти встречах в день, его посчитают пять раз. Количество активных пользователей в день учитывается, как максимум ежедневных пользователей, совершающих намеренное действие в 24-часовой интервал в настольном, мобильном или веб-варианте Teams. Мы предоставляем дедуплицированные данные о количестве пользователей в день, то есть учитываем каждого пользователя только один раз".

"Microsoft существует, чтобы помогать каждому человеку достичь большего. Чтобы реализовать свою миссию, мы стремимся поддерживать людей именно там, где им нужно, и теми способами, которые им необходимы. Мы гордимся тем, что создаем инструменты, объединяющие людей и организации по всему миру, мы намерены и дальше расширять и улучшать их, продолжая помогать нашим пользователям успешно работать во время пандемии COVID-19 и после нее", - подытожил Сатья Наделла.