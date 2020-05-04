Apple выпустила новый Macbook Pro

Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном.

Об этом сообщается на официальном сайте изготовителя, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Производители утверждают, что в стандартной комплектации Macbook Pro нового поколения оснащен вдвое большим объемом памяти (до 32 гигабайт) и более мощным процессором с высокой производительностью. Модель представлена с клавиатурой "ножницы" Magic Keyboard с ходом клавиш в один миллиметр, которая имеется у MacBook Pro 16.

В целом новый Macbook Pro 13 не отличается по дизайну от своего крупного аналога - MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Помимо прочего, над клавиатурой также есть сенсорный Touch Bar и сканер отпечатков пальцев. Производители подчеркивают, что у новой модели передовая графика и сверхбыстрые накопители.

Согласно данным на сайте Apple, стоимость Macbook Pro 13 колеблется от 119 990 до 173 990 рублей в зависимости от комплектации. В России модель пока недоступна к заказу.

23 апреля стало известно, что Apple выпустит новую версию iPhone SE с увеличенным экраном. Устройство будет иметь больший экран, чем у выпущенного ранее iPhone SE, с диагональю 5,5 или 6,1 дюйма.