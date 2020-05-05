Xiaomi представила новую версию доступного флагмана

Китайский производитель мобильных телефонов Xiaomi представил свою новую модель - Mi Note 10 Lite.

Как передает Day.Az со ссылкой на UBR, в своей презентации компания без лишней скромности назвала "эпическими" и камеру, и дисплей новинки.

Аппарат оснащен 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем (1080p) и процессором Snapdragon 730G. Емкость аккумуляторной батареи с быстрой зарядкой 30 Вт - 5 260 мАч. Все, как и у Xiaomi Mi Note 10. Основное отличие Lite - в камере.

Основной сенсор - это Sony IMX686 на 64 МП (вместо сенсора 108 МП от Samsung). Еще есть сверхширокий на 8 МП, 5-мегапиксельный макро- и датчик глубины на 2 МП. В отличие от Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, у Lite нет двух телеобъективов.

На прилавках магазинов Xiaomi Mi Note 10 Lite должен появиться в середине мая. Корпус модели можно будет выбрать из трех расцветок: "фиолетовый туман", "белый ледник" и "черная полночь".

Стоимость Xiaomi Mi Note 10 Lite стартует от 349 евро при соотношении объема оперативной и постоянной памяти 6/64 ГБ. В середине мая компания пообещала выпустить еще и версию с 6/128 ГБ - ориентировочная цена такой модели составит 399 евро (740 AZN).