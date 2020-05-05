Аналитики отмечают глобальное снижение поставок мобильных гаджетов

Поставки смартфонов по всему миру в первом квартале текущего года столкнулись с крупнейшим за всю историю ежегодным спадом данной отрасли, сообщает Day.Az со ссылкой на аналитические данные исследовательской фирмы International Data Corporation (IDC).

По данным источника, в I квартале текущего года в мире было отгружено 275,8 миллиона смартфонов, что на 11,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года, что является самым большим годовым снижением поставок мобильных телефонов за всю историю.

"Поставки в Китае упали на 18 процентов в годовом исчислении, но расстановка сил в отрасли кардинально не поменялась. Аналитики считают, что в текущее время циклы замены устройств станут дольше, так как пользователи будут реже менять свои смартфоны в условиях экономической неопределенности", - отметили аналитик.

"Глобальная зависимость от китайских компонентов для смартфонов и сборочных линий также вызвала большие проблемы в течение минувшего квартала, а поставки в США и Западную Европу упали на 16 и 18 процентов соответственно", - отметили в IDC.

В IDC констатируют, что в начале квартала проблема со стороны предложения была актуальна, но затем глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, повлиял уже и на спрос. Дальнейшее падение продаж на рынке остановил только статус смартфона как незаменимого в жизни человека гаджет-устройства.

У лидера рынка, компании Huawei, поставки ежегодно увеличиваются на один процент за квартал, но у таких компаний, как Oppo, Vivo, Xiaomi и Apple, поставки снизились.

Эксперты считают, что по мере того, как страны отменяют карантин, потребители, по ожидаемым прогнозам, продолжат заказывать новые смартфоны через интернет, при этом выбор может склониться в сторону более дешевых моделей. Это также может привести к общему снижению цен на смартфоны.

Напомним, что некоторые топовые смартфоны от Apple и Samsung стоят порядка одной тысячи долларов, а то и более. По данным IDC, компания Samsung остается лидером рынка по итогам трех месяцев, за ней следуют Huawei и Apple.