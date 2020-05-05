Instagram запретил смотреть публикации с хештегом #море

Instagram заблокировал для поиска публикации с хештегом #море. При попытке подобного запроса социальная сеть отмечает, что такая информация может быть опасной, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Если пользователь укажет в поиске хештег #море, Instagram вместо видео и фотографий покажет предупреждение. В нем отмечается, что контент подобного плана может призвать к поведению, которое повлечет к причинению вреда здоровью человека или даже смерти. При этом пользователь может спокойно найти публикации с идентичным, но англоязычным хештегом #sea.

Предположительно, такое решение может быть связано с режимом самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса и попытками предостеречь граждан от желания отправиться на отдых.