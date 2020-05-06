Huawei представила аналог AirPods Pro по вдвое меньшей цене

Huawei представила полностью беспроводные (TWS) наушники FreeBuds 3i. Новинка выделяется встроенной системой активного шумоподавления, которая делает ее конкурентом флагманских TWS-наушников Apple, AirPods Pro, при гораздо более низкой цене, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Huawei FreeBuds 3i спроектированы с акцентом на эргономике: новая форма позволяет им комфортно сидеть в ушных раковинах, не выпадая. Наушники оснащаются большими 10-миллиметровыми драйверами и несколькими микрофонами, обеспечивающими работу системы шумоподавления.

Для управления музыкой и ответа на звонок применяются различные комбинации постукиваний кончиком пальца по чашечке наушников. В то же время, возможности регулировать громкость на наушниках нет - придется воспользоваться смартфоном или другим устройством, с которого воспроизводится звук.

В связке со смартфонами Huawei на EMUI 10 наушники обеспечивают автоматическое подключение при исходной настройке и остановку воспроизведения при извлечении наушника из уха. От одного заряда Huawei FreeBuds 3i работают до 3,5 часов, а аккумуляторный футляр обеспечивает заряд еще для 14,5 часов работы.

В комплекте с наушниками поставляется 4 пары силиконовых насадок разных размеров, отмечает AndroidPolice. Аксессуар будет продаваться в черном и белом цветах. В Великобритании продажи в официальном магазине Huawei стартуют 20 мая по цене в 90 фунтов стерлингов.