В Азербайджане началось внедрение услуги видеоконференции на основе облачной инфраструктуры
ООО AzInTelecom, действующее при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, впервые в стране запустило сервис "видеоконференция как услуга" (VCaaS) на основе своей облачной инфраструктуры Azcloud, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
По данным источника, крупным государственным мероприятием международного уровня, недавно организованным на основе сервиса видеоконференции, стал Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", прошедший по инициативе Президента Азербайджана. Именно для этого значимого онлайн-совещания, в котором приняли участие более 40 стран мира и различных международных организаций, были тщательно подготовлены основные процессы и процедуры для данного облачного решения, обеспечены надежность и безопасность связи, а также синхронный перевод. Кроме того, AzInTelecom оказал специальную техническую поддержку странам-участникам мероприятия по обеспечению правильного подключения их представителей к видеоконференции и установлению стабильной связи.
"Международная видеоконференция Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшаяся по инициативе Президента Азербайджана еще в начале распространения пандемии COVID-19, при участии президентов Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана, премьер-министра Венгрии, генерального секретаря Тюркского совета, представителей руководства ВОЗ, также была проведена онлайн посредством устойчивой и зашифрованной связи", - отметили в министерстве.
Еще одним важным международным мероприятием, состоявшимся благодаря технической и технологической поддержке AzInTelecom, четкой настройке системы и обеспечению качественной связи на основе облачных технологий, стала видеоконференция, посвященная борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, при участии министров здравоохранения и транспорта стран-членов Тюркского совета.
"Благодаря качеству, надежности и устойчивости инфраструктуры и облачных решений Azcloud, а также высококвалифицированному персоналу, ООО AzInTelecom, действующее при минтранспорта, готово к проведению любых онлайн-мероприятий и способно предоставить безупречные пути решения различных технологических и цифровых задач в кратчайшие сроки.
В ходе международных видоеконференций ООО AzInTelecom обеспечивает высококачественную прямую трансляцию и шифрование сигнала в соответствии с самыми строгими стандартами безопасности", - отметили в министерстве.
Таким образом, компания способна обеспечить высокий уровень организации широкомасштабных видеоконференций на основе облачных технологий не только на местном, но и на международном уровне, с оказанием технической поддержки в режиме 24/7.
Отметим, что посредством услуг Cisco, установленных на облачных сервисах Azcloud от ООО AzInTelecom, действующих на основе международного сертифицированного Data Center TIER III, вышеуказанная видеоконференция была проведена на высшем уровне, в чем могли убедиться более 80 стран мира.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре