В Азербайджане началось внедрение услуги видеоконференции на основе облачной инфраструктуры

ООО AzInTelecom, действующее при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, впервые в стране запустило сервис "видеоконференция как услуга" (VCaaS) на основе своей облачной инфраструктуры Azcloud, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.​

По данным источника, крупным государственным мероприятием международного уровня, недавно организованным на основе сервиса видеоконференции, стал Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему "Мы вместе против COVID-19", прошедший по инициативе Президента Азербайджана. Именно для этого значимого онлайн-совещания, в котором приняли участие более 40 стран мира и различных международных организаций, были тщательно подготовлены основные процессы и процедуры для данного облачного решения, обеспечены надежность и безопасность связи, а также синхронный перевод. Кроме того, AzInTelecom оказал специальную техническую поддержку странам-участникам мероприятия по обеспечению правильного подключения их представителей к видеоконференции и установлению стабильной связи.

"Международная видеоконференция Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшаяся по инициативе Президента Азербайджана еще в начале распространения пандемии​ ​COVID-19, при участии президентов Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана, премьер-министра Венгрии, генерального секретаря Тюркского совета, представителей руководства ВОЗ, также была проведена онлайн посредством устойчивой и зашифрованной связи", - отметили в министерстве.​

Еще одним важным международным мероприятием, состоявшимся благодаря технической и технологической поддержке AzInTelecom, четкой настройке системы и обеспечению качественной связи на основе облачных технологий, стала видеоконференция, посвященная борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, при участии министров здравоохранения и транспорта стран-членов Тюркского совета.

"Благодаря качеству, надежности и устойчивости инфраструктуры и облачных решений Azcloud, а также высококвалифицированному персоналу, ООО​ AzInTelecom, действующее при минтранспорта, готово к проведению любых онлайн-мероприятий и способно предоставить безупречные пути решения различных технологических и цифровых задач в кратчайшие сроки.

В ходе международных видоеконференций ООО​ AzInTelecom обеспечивает высококачественную прямую трансляцию и шифрование сигнала в соответствии с самыми строгими стандартами безопасности", - отметили в министерстве.​

Таким образом, компания способна обеспечить высокий уровень организации широкомасштабных видеоконференций на основе облачных технологий не только на местном, но и на международном уровне, с оказанием технической поддержки в режиме 24/7.

Отметим, что посредством услуг Cisco, установленных на облачных сервисах Azcloud от ООО AzInTelecom, действующих на основе международного сертифицированного Data Center TIER III, вышеуказанная видеоконференция была проведена на высшем уровне, в чем могли убедиться более 80 стран мира.