https://news.day.az/hitech/1232187.html В Чехии презентовали электрокар в стиле ретро - ФОТО
В Чехии презентовали электрокар в стиле ретро - ФОТО
Чешская компания MW Motors презентовала электромобиль Luka EV. Машина выполнена в стиле ретро, сообщает портал Carbuzz.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, электрическую установку поместили в спортивное купе, напоминающее классические автомобили 1950-1970 годов.
Luka EV оснастили мотором мощностью 74 лошадиные силы и батареей в 26,4 кВт в час. При этом вес электроседана составляет 886 кг.
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