В Чехии презентовали электрокар в стиле ретро

Чешская компания MW Motors презентовала электромобиль Luka EV. Машина выполнена в стиле ретро, сообщает портал Carbuzz.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, электрическую установку поместили в спортивное купе, напоминающее классические автомобили 1950-1970 годов.

Luka EV оснастили мотором мощностью 74 лошадиные силы и батареей в 26,4 кВт в час. При этом вес электроседана составляет 886 кг.