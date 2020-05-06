Илон Маск получит от Tesla особую премию

Средняя рыночная капитализация Tesla составила 100 миллиардов долларов за шесть месяцев. Таким образом компания прошла необходимый порог для того, чтобы ее основатель и глава Илон Маск получил свою первую особую премию. Предприниматель получит акции на 706 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Tesla Маск не получает зарплату: его компенсационный пакет состоит из 20,3 миллиона опционов на акции, разбитых на 12 траншей. Условия получения опционов зависят от роста рыночной капитализации. Суммарно Маск может получить порядка 50 миллиардов долларов, если все цели компании будут достигнуты.

Компенсационный пакет Маска называют одним из самых жестких в индустрии: прибыль он получает только при рыночном росте компании.