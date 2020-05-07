Названа главная проблема iPhone SE

IT-журналисты раскритиковали новое поколение смартфона iPhone SE из-за небольшой продолжительности автономной работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, тест устройства опубликован изданием PhoneArena.

Аппарат сравнили с другими устройствам на рынке, включая популярные iPhone и девайсы компаний Google и Samsung. В условиях просмотра интернет-страниц iPhone SE проработал девять часов пять минут: это самый низкий показатель в тесте. В частности, iPhone XR работал на два часа дольше. В режиме воспроизведения видео с YouTube SE проработал до полного разряда батареи четыре часа сорок пять минут: для сравнения, Samsung Galaxy S10e проигрывал ролики почти восемь часов подряд.

В рамках последнего теста на iPhone SE и других аппаратах запускали ресурсоемкие 3D-игры. Новый смартфон Apple в очередной раз оказался в аутсайдерах - девайс проработал пять часов. Лидер рейтинга - Samsung Galaxy S20 Ultra - проработал на одной зарядке чуть более девяти часов. Издание PhoneArena пришло к выводу, что девайс имеет очевидные проблемы с автономностью. Редакция медиа заявила, что в связи со слабым аккумулятором iPhone SE можно назвать подходящим гаджетом лишь для звонков, обмена сообщениями, прослушивания музыки и просмотра веб-страниц в браузере.

Самый дешевый смартфон Apple был представлен 15 апреля. Аппарат получил дизайн классических девайсов американской компании: 4,7-дюймовый экран с рамками, кнопку Home с Touch ID, одинарную камеру.