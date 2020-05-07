В Tinder появится новая функция

В приложении Tinder появится функция, позволяющая знакомиться по видеочату. Общаться можно будет только в формате один на один. Об этом сообщила в финансовом отчете за I-й квартал компания Match, владеющая сервисом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Видеочаты обещают добавить в ближайшее время. Ранее в этом месяце аналогичная функция появилась в приложении Hinge, которое также принадлежит Match. Как отмечает TechCrunch, компания откладывала реализацию видеозвонков до последнего, хотя главный конкурирующий сервис Bumble уже как год предлагает такую возможность.

Вероятно, именно с отсутствием возможности общаться по видео связан слабый рост подписной базы Tinder в последние месяцы, когда многие люди перешли на дистанционый формат учебы и работы. Сервис закончил квартал с аудиторией в 6 миллионов платных пользователей, тогда как в декабре 2019-го их было 5,9 миллиона - то есть за три месяца Tinder смог привлечь только 100 000 человек. За тот же период прошлого года к Tinder присоединилось 384 тыс. новых подписчиков.