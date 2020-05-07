Facebook предложил бесплатный интернет

Facebook запустил проект с бесплатным доступом в интернет под названием Discover. Пока работает оно только в Перу и предоставляет совсем небольшое количество бесплатного трафика, однако это само по себе означает, что соцсеть вернулась к своей давней идее интернета для всех, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Сейчас Discover доступен в формате приложений для Android, а также Web-приложений и работает с четырьмя операторами связи. Доступ к приложениям сохраняется к любым сайтам и не тарифицируется, но есть ограничения по части контента. Видео, музыка и прочие тяжелые форматы просто не поддерживаются. Ограничения по объему для всего остального 10 Мб в сутки.

В своем заявлении Facebook подчеркивает, что его продукт в первую очередь предназначен для ситуации, когда у пользователя закончился оплаченный трафик, но ему нужно оставаться на связи. Очевидно, что расходы операторов Facebook каким-то образом будет компенсировать и надо сказать, что это не первая попытка главной мировой соцсети обеспечить доступ в интернет для всех.

Впервые о подобном основатель Facebook Марк Цукерберг заговорил еще семь лет назад. Тогда он анонсировал масштабный проект под названием Internet.org, который был нацелен на то, чтобы в первую очередь дать доступ в сеть тем людям, которые до сих пор его были лишены. Facebook даже планировал раздавать интернет с помощью специальных спутников или дронов. Однако проект в тех рамках, в которых он задумывался так реализовать и не удалось. В частности, потому что его раскритиковали за нарушение так называемого принципа сетевого нейтралитета - бесплатным был доступ не ко всем сайтам. Список сформировал сам Facebook и, например, ни одна конкурирующая соцсеть туда не попала. В итоге инициатива заработала всего в шестнадцати странах, включая Беларусь, но массовой так и не стала. В Индии ее и вовсе запретили. Местные власти решили, что она нарушает принципы конкуренции, и вот теперь Facebook похоже пересмотрел условия, по крайней мере через приложение Discover заходить можно будет на любой сайт, а не только на специально отобранный Facebook.