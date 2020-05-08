В Facebook теперь есть кому пожаловаться на Facebook, такие модераторы модераторов, при этом самой соцсети не подчиняющиеся. Официально это называется независимый надзорный совет, и уже названы имена первых двадцати его членов. Это журналисты, активисты и юристы, занимающиеся вопросами свободы слова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным Facebook эти люди в общей сложности жили в 27 странах и говорят на 29 языках. В частности, туда вошли Хелле Торнинг-Шмитт, занимавшая пост премьер-министра Дании с 2011 по 2015 годы, Тавакуль Карман - йеменская правозащитница и журналистка, получившая нобелевскую премию мира за 2011 год и бывший главный редактор британского издания The Guardian Алан Разбриджер.

Пока ни одного россиянина или хотя бы русскоговорящего нет, но есть надежда. В нем будет 40 человек и имена еще двадцати участников Facebook объявят позже. Вообще впервые о необходимости такого документа глава Facebook Марк Цукерберг заговорил еще два года назад. Из-за многомиллиардной аудитории Facebook и Instagram следить за порядком в постах и комментариях очень сложно, на действия модераторов много жалоб и прямых обвинений в ограничении свободы слова, особенно когда дело доходит до спорных или политических тем.

По новым правилам пользователей, которые недовольны контентом или модерацией в соцсети могут подать апелляцию в совет, тот сам определит по каким критериям будут отбирать наиболее сложные и важные дела, которые могут стать поводом для изменений правил Facebook. Решения совета будут обязательны к исполнению если они не противоречат закону. Facebook обещает, что совет начнет работу уже в этом году, а сама соцсеть не будет влиять на его членов и даже не сможет уволить их, но потратит на содержание совета 130 млн долларов.