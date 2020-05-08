Zoom покупает стартап Keybase, чтобы зашифровать видеозвонки

Сервис групповых видеоконференций Zoom, который в последние месяцы не раз критиковали за недостаточную заботу о безопасности пользователей, готов исправиться: компания купила нью-йоркский стартап Keybase, располагающий продвинутой технологией сквозного шифрования видеозвонков, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это первое приобретение за всю историю Zoom, хотя компания была основана 9 лет назад. Как пишет CNBC, поглощение является частью 90-дневного плана по оперативному исправлению недоработок в области безопасности, который запустил генеральный директор Zoom Эрик Юань.

Глава компании рассказал изданию, что Zoom нуждается в решении для тех пользователей, которые требуют максимального уровня конфиденциальности и хотят быть уверены, что незваные слушатели не получат доступа к их беседам.

После интеграции технологий Keybase пользователь Zoom, создающий видеоконференцию, сможет выбрать опцию сквозного шифрования. Из-за того, как именно оно работает (ключи генерируются на стороне пользователей, доступа к ним со стороны серверов Zoom или у сотрудников сервиса нет), к таким видеочатам нельзя будет подключиться по обычному телефону, невозможно будет и сохранить запись беседы в "облаке".

Ранее, в начале апреля, Zoom нанял бывшего директора по безопасности Facebook Алекса Стамоса в качестве консультанта. Его задача - помочь компании исправить ситуацию с конфиденциальностью видеоконференций и защитой данных пользователей. Стамос, пишет CNBC, начал переговоры о приобретении Keybase в первые же дни в своей новой должности.

Технология сквозного шифрования широко в мессенджерах, однако применение ее для проходящих в реальном времени видеоконференций с большим количеством участников - задача технологически сложная. Например, хотя в WhatsApp сквозное шифрование реализовано в том числе и для видеочатов, одновременно общаться в них могут не более восьми человек. Внедрить защищенные сквозным шифрованием видеозвонки недавно пообещали в Telegram.